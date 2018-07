Frankfurt/Main (dpa) - Für den Dax ist es am Montag weiter bergab gegangen. Neben enttäuschenden Daten aus China und Europa drückte der anhaltende Ukraine-Konflikt auf die Stimmung.

Dank guter US-Konjunkturnachrichten konnte der deutsche Leitindex seine Verluste am Nachmittag aber deutlich eindämmen: Er schloss 0,28 Prozent tiefer bei 9529,50 Punkten. Der Dax knüpfte damit an sein Minus vom Vorwochenschluss an.

Der MDax beendete den Tag 0,61 Prozent schwächer bei 16 028,26 Punkten. Dagegen schaffte der TecDax ein Plus von 0,22 Prozent auf 1230,25 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,21 Prozent auf 3171,29 Punkte. Für den Cac-40-Index in Paris ging es hingegen ein wenig bergauf. Der Londoner Handelsplatz blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial präsentierte sich zum europäischen Börsenschluss knapp in der Verlustzone.

Der endgültige Einkaufsmanagerindex der Großbank HSBC für das herstellende Gewerbe in China stabilisierte sich im April, signalisierte aber eine abnehmende Industrietätigkeit. Zudem ging das vom Analyse-Institut Sentix ermittelte Investorenvertrauen im Euroraum im Mai überraschend zurück.

Laut Marktanalyst Jens Klatt vom Broker DailyFX taten sich die Anleger zudem weiter schwer damit, den auf den ersten Blick erfreulichen amerikanischen Arbeitsmarktbericht vom Freitag einzuordnen. "Gerade die Beschäftigungskomponente erreichte ein Zwölfmonatstief, was eher für einen weiter schwachen Arbeitsmarkt spricht", gab der Experte zu bedenken. Und in der Ostukraine könne man trotz der Freilassung der OSZE-Beobachter nicht von einer Entspannung der Lage sprechen. Regierungstruppen rückten gegen die von Separatisten gehaltene Stadt Slawjansk vor - auf beiden Seiten gab es schwere Verluste.

Indes fielen die jüngsten US-Daten für den April positiv aus: Das Institute for Supply Management (ISM) berichtete eine überraschend deutliche Stimmungsaufhellung im Dienstleistungssektor, und das Marktforschungsinstitut Markit teilte mit, dass sich die Stimmung im US-Servicesektor weniger als erwartet verschlechtert hatte.

Unter den Einzelwerten sahen insbesondere BASF schwach aus. Dies ging aber großteils darauf zurück, dass die Aktien des Chemiekonzerns exklusive der gezahlten Dividende von 2,70 Euro gehandelt wurden. Die Papiere des Softwarekonzerns SAP litten mit minus 1,78 Prozent unter dem überraschenden Weggang des Technikvorstands Vishal Sikka.

Mit einem Abschlag von 1,06 Prozent zeigten sich auch die Anteilsscheine der Deutschen Bank schwach. Aussagen zur Geschäftsentwicklung bei JPMorgan im laufenden zweiten Quartal belasteten, nachdem ein schwächelndes Geschäft mit Hypotheken und Anleihen der US-Bank bereits den Jahresbeginn verhagelt hatte. Ein Händler sagte dazu: "Das setzt auch der Deutschen Bank zu, die ziemlich abhängig vom Anleihehandel ist."

Der lange erwartete Abschluss der Übernahme von AZ Electronic durch die Merck KGaA verhalf derweil Merck zu Kursgewinnen von 0,92 Prozent und dem Spitzenplatz im Dax. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern hatte den Abschluss der Übernahme sechsmal verschieben müssen, weil die chinesische Wettbewerbsbehörde keine Freigabe erteilen wollte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,23 Prozent am Freitag auf 1,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 135,30 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,08 Prozent auf 144,66 Punkte. Der Euro notierte bei 1,3886 US-Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3874 (Freitag: 1,3862) Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,7208 (0,7214) Euro.