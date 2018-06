New York (dpa) - Die New Yorker Börsen haben die Sorgen um China und die Ukraine abgeschüttelt. Gute Konjunkturdaten aus den USA rückten im Verlauf immer stärker in den Fokus und verhalfen den Indizes schließlich ins Plus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,11 Prozent höher bei 16 530,55 Punkten. Ein Euro kostete 1,3875 Dollar und bewegte sich damit auf seinem Niveau von vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,3874 Dollar festgesetzt.

