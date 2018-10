São Paulo (AFP) In der brasilianischen Metropole Sao Paulo haben am Sonntag zehntausende Menschen beim jährlichen Gay-Pride-Umzug gegen Homophobie protestiert und ein härteres Strafrecht gefordert. Die aus allen Landesregionen angereisten Marschteilnehmer verlangten von der Regierung, die Diskriminierung von Schwulen und Lesben zu kriminalisieren. Unter die Teilnehmer aus allen gesellschaftlichen Schichten mischten sich nach dem Ende der Sonntagsmesse auch einige Kirchgänger. Präsidentin Dilma Rousseff sandte via Twitter eine Solidaritätsbotschaft nach Sao Paulo und bewarb eine Hotline, bei der Opfer homophober Übergriffe Hilfe suchen können.

