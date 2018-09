Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hofft darauf, bis Jahresende einen ersten Schritt zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer in elf europäischen Ländern zu machen. "Wir wissen ja, dass wir Schritt für Schritt nur vorgehen können", sagte Schäuble am Montag in Brüssel. "Die Möglichkeiten, die Interessen, die Situation der einzelnen teilnehmenden Länder sind so unterschiedlich, dass wir in einem ersten Schritt nur eine begrenzte Besteuerung von Aktien und einigen Derivaten vornehmen können." Dafür sollten nun die Grundzüge vereinbart werden, fügte Schäuble hinzu.

