Brüssel (AFP) Die französische Regierung schafft es Berechnungen der EU-Kommission zufolge trotz eines neuen Sparplans in Milliardenhöhe nicht, die europäischen Defizitvorgaben einzuhalten. Die neueste Wirtschaftsprognose zeige, dass Frankreich auch im kommenden Jahr die Drei-Prozent-Hürde reißen werde, sagte EU-Kommissar Siim Kallas am Montag in Brüssel. Das größte Risiko für die europäische Wirtschaft sehen die EU-Experten in dem anhaltenden Konflikt um die Ukraine.

