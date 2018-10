Mainz (AFP) Am Internationalen Hebammentag haben Geburtshelferinnen erneut mit Demonstrationen auf die Probleme ihres Berufsstandes aufmerksam gemacht. In Mainz und Bremen gingen am Montag nach Angaben des Deutsche Hebammenverbandes (DHV) hunderte Geburtshelferinnen und Unterstützer auf die Straße, um höhere Vergütungen und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Weitere Demonstrationen gab es unter anderem auch in Dresden, München und Tübingen.

