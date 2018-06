Kano (AFP) Die Islamistengruppe Boko Haram hat sich zu der Entführung von mehr als 200 Schülerinnen in Nigeria bekannt und den "Verkauf", die "Versklavung" oder "Zwangsverheiratung" der Mädchen angekündigt. "Ich habe eure Töchter entführt", sagte Boko-Haram-Chef Abubakar Shekau in einem Video, das der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. "Ich werde sie auf dem Markt verkaufen, so Gott will."

