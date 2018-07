Berlin (AFP) Bei einem mutmaßlichen Familiendrama im nordrhein-westfälischen Münsterland sind am Montag drei Kinder getötet und ihre Mutter verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden die Kinder im Alter von drei, vier und elf Jahren tot in dem Wohnhaus in Steinfurt-Borghorst aufgefunden. Ihre 39-jährige Mutter sei bewusstlos gewesen. Sie konnte aber reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

