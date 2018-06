Berlin (AFP) Wenige Tage vor dem Start der nächsten Runde des Schultests VerA haben die Bildungsgewerkschaft GEW, der Grundschulverband GSV und der Verband Bildung und Erziehung den Test abgelehnt. "Die Vergleichsarbeiten, die bundesweit in Klasse 3 und 8 geschrieben werden, verschärfen den Leistungsdruck", heißt es in einem am Montag in Berlin vorgelegten gemeinsamen Manifest der drei Organisationen. "Schulen brauchen Unterstützung - keine Testeritis."

