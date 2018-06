Abu Dhabi (AFP) Im Ukraine-Konflikt werden die Forderungen nach einer zweiten Genfer Friedenskonferenz lauter. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte am Montag der Nachrichtenagentur AFP während eines Besuchs in Abu Dhabi, dabei müsse geklärt werden, warum die am 17. April in der Schweiz getroffenen Vereinbarungen nicht umgesetzt worden seien. Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) machte sich erneut für eine zweite Konferenz in Genf stark.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.