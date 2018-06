Istanbul (AFP) Der Leichnam des in den USA getöteten Austauschschülers Diren D. ist am Montag zur Beisetzung in der Türkei eingetroffen. Wie türkische Medien meldeten, flogen die Eltern des 17-jährigen nach Izmir und setzten dann mit dem Sarg ihres Sohnes ihre Reise nach Bodrum im Südwesten der Türkei per Auto fort. In Bodrum soll am Mittag die Beisetzung des Schülers stattfinden.

