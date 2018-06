Schwerin (AFP) Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern das Wahlkreisbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Patrick Dahlemann angegriffen. In der Nacht zu Montag seien zwei große Scheiben der erst vor kurzem eröffneten Räume in Torgelow im Kreis Vorpommern-Greifswald eingeworfen worden, teilte die SPD-Landtagsfraktion mit. Der 25-jährige SPD-Politiker war erst im April in den Landtag nachgerückt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.