Berlin (AFP) Die Rentenpläne der Bundesregierung haben bei einer Anhörung des Bundestages erneut für Kontroversen gesorgt: Gewerkschaften und Sozialverbände begrüßten am Montag das Gesetzespaket von Schwarz-Rot, Arbeitgeberverbände bekräftigten ihr Nein. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) kündigte erneut Vorschläge an, um eine mögliche Frühverrentungswelle zu vermeiden. Die Kritik der Deutschen Rentenversicherung an der Rentenreform sorgte für Unmut bei der SPD.

