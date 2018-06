Düsseldorf (AFP) Der Handelskonzern Metro will in Indien schneller expandieren. Bis zum Jahr 2020 solle die Zahl der Cash&Carry-Großmärkte von 16 auf 50 erhöht werden, teilte die Metro Gruppe am Montag in Düsseldorf mit. Indien sei damit eines der wichtigsten Expansionsländer für das Handelsunternehmen. Mit seinen Cash&Carry-Supermärkten ist Metro seit 2003 in Indien präsent. Die Großmärkte sind dort kleiner als in anderen Ländern.

