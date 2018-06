Lissabon (AFP) Nach dem Verlassen des Euro-Rettungsschirms will Portugal seine Staatsgeschäfte künftig ohne Hilfe internationaler Übergangskredite finanzieren. Das Kabinett habe beschlossen, keine vorsorgliche Kreditlinie aus dem Euro-Rettungsfonds ESM in Anspruch zu nehmen, sagte Ministerpräsident Pedro Passos Coelho am Sonntagabend. Die Bundesregierung und die EU begrüßten die Entscheidung Lissabons am Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.