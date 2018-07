Paris (AFP) Weil er beim Pariser Eiffelturm auf offener Straße mit einem an seinen Penis gebundenen Hahn auftrat, ist ein südafrikanischer Künstler des Exhibitionismus für schuldig befunden worden. Ein Gericht in der französischen Hauptstadt verzichtete am Montag aber darauf, eine Geldstrafe gegen den 51-jährigen Steven Cohen zu verhängen. Schließlich habe es sich um eine künstlerische Aufführung gehandelt, auch habe niemand Anzeige erstattet. Cohen habe zudem keine "sexuellen Akte" vollzogen. Cohen zeigte sich dennoch wütend über seine Verurteilung.

