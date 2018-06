Athen (AFP) Im Ägäischen Meer sind zwei Flüchtlinge ertrunken, die nach Griechenland gelangen wollten. Wie die griechische Küstenwache am Montag mitteilte, kenterten zwei kleine Boote mit rund 65 Menschen an Bord in der Nähe der griechischen Insel Samos. Bislang seien zwei Tote geborgen und 36 Überlebende gerettet worden, hieß es. Dutzende würden noch vermisst. Die Rettungsaktion dauerte am Montagmorgen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.