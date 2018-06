London (AFP) Nach dem zweitägigen Streik in der vergangenen Woche wollen die Mitarbeiter der Londoner U-Bahn ab Montagabend erneut in den Ausstand treten - diesmal sogar für drei Tage. Zuvor will der Geschäftsführer der Londoner U-Bahn am Montag in Verhandlungen mit dem Gewerkschaftschef aber versuchen, den Ausstand noch abzuwenden. Die Gewerkschaften protestieren gegen den Abbau von fast tausend Arbeitsplätzen. Hintergrund ist die geplante Schließung der Fahrkarten-Verkaufsschalter, die vollständig durch Automaten ersetzt werden sollen.

