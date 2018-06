Kiel (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel muss im Bundesliga-Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag (15.15 Uhr) wohl auf Rückraumstar Filip Jicha verzichten. Der tschechische Nationalspieler zog sich beim 46:24-Erfolg bei der TBV Lemgo am Sonntag einen Teilanriss des vorderen Außenbandes im Sprunggelenk zu. Dies ergab eine Untersuchung am Montag.

"Ein Einsatz am kommenden Sonntag im Landesderby gegen Flensburg ist sehr unwahrscheinlich", sagte Mannschaftsarzt Detlev Brandecker.