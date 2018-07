Teheran (AFP) Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind am Montag zur Begutachtung zweier Nuklearanlagen im Iran eingetroffen. Nach Gesprächen mit Vertretern der iranischen Atomenergieorganisation soll die Delegation die Uranmine in Saghand sowie die Uranproduktionsanlage in Ardakan im Zentrum des Landes kontrollieren, wie die Nachrichtenagentur Irna berichtete. Die Anlagen liegen nahe beieinander, rund 450 Kilometer von der Hauptstadt Teheran entfernt.

