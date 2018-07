Jaunde (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher Islamisten im Norden von Kamerun sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram hätten in der Nacht zum Montag eine Brigade der Gendarmerie in Kusseri attackiert, hieß es aus einer Quelle der örtlichen Sicherheitsbehörden. Die Angreifer hätten einen ihrer gefangenen Mitstreiter befreit sowie weitere in der Zelle einsitzende Verdächtige. Ein Gendarm und ein Mensch in Polizeigewahrsam seien dabei getötet worden.

