Aschersleben/Magdeburg (dpa) - Die Ermittler in Sachsen-Anhalt wollen an diesem Montag über die Festnahme von elf Mitgliedern eines Pädophilenrings informieren. Das stellte eine Sprecherin der Polizei in Magdeburg am Morgen in Aussicht.

Die zehn Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren sowie eine 57 Jahre alte Frau waren am Samstag bei einer Razzia gefasst worden. Nach Polizeiangaben traf sich die sonst vorrangig im Internet tätige Führungsgruppe des Netzwerkes einmal im Jahr, um neue Kontakte zu knüpfen und vermutlich strafbare Handlungen vorzubereiten. In Aschersleben in Sachsen-Anhalt besuchte sie einen Kinder-Flohmarkt und den Zoo.

Den Angaben zufolge sollen die Mitglieder der Organisation sogar eigene Kinder eingesetzt haben, um Kontakte zu späteren Opfern herzustellen. Unklar ist noch, ob es bei den Taten der Gruppe um Kinderpornografie oder Kindesmisshandlung geht.

Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) soll bei der Razzia am Samstag auch ein Kind aufgegriffen worden sein, das zu den Tatverdächtigen gehört. Es soll als Lockvogel eingesetzt, aber wohl nicht sexuell missbraucht worden sein. Es wurde laut MDR dem Jugendamt übergeben. Die Polizei bestätigte diese Angaben nicht.