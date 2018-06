Magdeburg (dpa) - Bei dem von der Polizei gesprengten Treffen mutmaßlicher Pädophiler in Sachsen-Anhalt soll der Hauptverdächtige seine fünf Jahre alte Nichte als Lockvogel eingesetzt haben. Die insgesamt elf Verdächtigen nahmen das fünfjährige Mädchen mit, um etwa auf Spielplätzen Kontakt zu anderen Kindern aufzubauen. Das sagte Ermittler Holger Herrmann in Magdeburg. Das Kind sei zunächst in die Obhut des Jugendamtes gekommen - die Behörde habe es später an den Vater übergeben. Die Verdächtigen sind wieder auf freiem Fuß.

