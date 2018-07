München (dpa) - Oscar-Preisträgerin Kate Winslet hält nichts von Botoxspritzen und Lifting. "Mein Aussehen mit Injektionen und Operationen zu verändern, käme mir unehrlich vor", sagte die 38 Jahre alte Britin und dreifache Mutter in einem Interview der Zeitschrift "Freundin".

"Wenn sich bei mir etwas runzelt, soll es sich gerne runzeln", bekannte sie. "Sorry, Leute, dass sich mein Gesicht noch bewegt."

Mit 17 Jahren spielte Winslet 1994 die Hauptrolle im Kinofilm "Heavenly Creatures", drei Jahre später machte sie die Rolle der Rose in "Titanic" weltberühmt. Ihrem frühen Erfolg habe sie selbst aber nie getraut: "Deswegen liebe ich diesen Beruf immer noch so sehr. Ich bin vor jedem neuen Film total aufgeregt - sogar noch mehr als früher."

In ihrem neuen Film "Labor Day" spielt Winslet eine einsame Hausfrau und Mutter, die sich in einen Gangster verliebt. Der Film startet am Donnerstag in den Kinos.

