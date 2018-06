Berlin (dpa) - Sebastian Vettels Red-Bull-Rivale Daniel Ricciardo hat vor dem Europa-Auftakt der Formel 1 klargestellt, dass Anweisungen des Teams zu akzeptieren sind.

Nachdem Vierfach-Weltmeister Vettel seinen australischen Kollegen zuletzt in China zunächst nur widerwillig auf Geheiß des Kommandostandes hatte vorbeiziehen lassen, sagte Ricciardo der Zeitung "The West Australian": "Es ist unsere Verantwortung zu gehorchen, außer wenn es komplett nicht in Ordnung ist."

Man gehe verschiedene Szenarien durch und diskutiere diese zwischen den Fahrern, den Teamverantwortlichen und den Ingenieuren. "Aber das Team macht all die Berechnungen am Boxenstand während des Rennens und Du musst respektieren, was sie sagen", betonte Ricciardo.

