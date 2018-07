Jerusalem (AFP) Mit einer neuen Anwendung für Smartphones können sich Nutzer ab sofort auf die Suche nach verschwunden Ortschaften in Israel machen, in denen bis 1948 palästinensische Einwohner lebten. Die iNakba genannte App wurde am Montag von der israelischen Bürgerrechtsgruppe Sochrot (Hebräisch für "sie erinnert sich") präsentiert. Der Termin wurde bewusst auf den Vorabend des 66. Unabhängigkeitstages Israels gelegt. Im Verlauf der Kriegswirren, die der Unabhängigkeitserklärung folgten, waren 760.000 Palästinenser aus ihren Heimtorten geflohen oder wurden von dort vertrieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.