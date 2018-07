Peshawar (AFP) Bewaffnete Extremisten haben im Nordwesten Pakistans am Montag einen Konvoi mit Nachschublieferungen für die NATO-Truppen in Afghanistan angegriffen und zwei Fahrer getötet. Örtlichen Regierungsvertretern zufolge eröffneten bis zu acht Angreifer das Feuer auf die drei Lastwagen, als diese in Wazir Dhand in der Khyber-Region unterwegs waren. Pakistan ist ein bedeutendes Transitland bei der Versorgung der Truppen im benachbarten Afghanistan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.