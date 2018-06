Moskau (AFP) Die Schauspielerin Tatjana Samoilowa ist tot. Der Sowjet-Filmstar starb am frühen Montagmorgen im Alter von 80 Jahren in einem Krankenhaus in Moskau, wie die Nachrichtenagentur AFP vom Sprecher des russischen Filmverbands erfuhr. Ihren internationalen Durchbruch hatte Samoilowa mit dem Film "Die Kraniche ziehen" (1957), der beim Filmfestival von Cannes 1958 als bislang einziger russischer Film die Goldene Palme gewann. Noch besser bekannt sein dürfte die dunkelhaarige Schauspielerin jedoch für ihre Hauptrolle in der 1967 gedrehten sowjetischen Version von "Anna Karenina" nach dem weltberühmten Roman von Leo Tolstoi.

