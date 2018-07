Moskau (AFP) Nach einem Bericht des russischen Außenministeriums werden in der Ukraine durch "Ultranationalisten, Extremisten und Neonazis" massiv Menschenrechte verletzt, wodurch der Frieden in ganz Europa bedroht sei. Das am Montag in Moskau vorgestellte sogenannte Weißbuch über die Krise in der Ukraine listet zahlreiche Fälle bis hin zu Folter auf, von denen insbesondere die russischsprachige Bevölkerung betroffen sei. Die Menschenrechtsverletzungen hätten einen "massiven Charakter", heißt es in einem Vorwort des Außenministeriums.

