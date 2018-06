Moskau (AFP) Wegen der Militäroffensive der ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes hat Moskau am Montag vor einer "humanitären Katastrophe" gewarnt. In den blockierten Städten beginne sich schon eine Knappheit an Medikamenten und Lebensmitteln abzuzeichnen, erklärte das russische Außenministerium.

