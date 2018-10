Pretoria (AFP) Bei der Fortsetzung des Mordprozesses gegen den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat am Montag der erste Zeuge am Ort der Tragödie ausgesagt. Nach einem Anruf von Pistorius kurz nach den tödlichen Schüssen auf Reeva Steenkamp sei er herbeigeeilt und habe einen "am Boden zerstörten" Pistorius vorgefunden, der seine tote Freundin auf den Armen die Treppe herunter getragen habe, sagte der befreundete Nachbar Johan Stander. "Er schrie, er weinte, der betete", schilderte Stander den Zustand von Pistorius.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.