Slawjansk (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich am Montag als Vermittler in der eskalierenden Ukraine-Krise angeboten. Die ukrainischen und internationalen Akteure sollten sich um eine friedliche Lösung bemühen, er sei "bereit, dabei meine eigene Rolle zu übernehmen", sagte Ban bei einem Besuch in Abu Dhabi der Nachrichtenagentur AFP. Bei Gefechten mit Separatisten in der Ostukraine wurden am Montag nach offiziellen Angaben vier Soldaten getötet.

