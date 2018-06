Wien (AFP) Die Außenminister Russlands und der Ukraine sind am Montagabend in Wien eingetroffen, um an einem Ministertreffen des Europarats teilzunehmen. Der russische Ressortchef Sergej Lawrow und der ukrainische Minister Andrej Deschtschyzja kamen nach Angaben der österreichischen Regierung zu einem Arbeitsessen mit den anderen Teilnehmern zusammen. Ein bilaterales Treffen sei dabei aber nicht vorgesehen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Wien. Insgesamt reisten rund 30 Minister oder ihre Vertreter zu dem Europaratstreffen, das von der Ukraine-Krise dominiert wird.

