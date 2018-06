Abu Dhabi (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat angeboten, zwischen den Konfliktparteien in der Ukraine zu vermitteln. Zugleich rief er am Montag bei einem Besuch in Abu Dhabi alle Seiten auf, die Krise "mit friedlichen Mitteln" beizulegen. "Ich bin bereit, dabei meine eigene Rolle zu spielen, wenn das notwendig ist", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Er habe mit allen betroffenen Parteien gespochen, den führenden Politikern in der Ukraine, in Russland, in der EU sowie in den USA.

