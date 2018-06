Washington (AFP) Die US-Justiz steht offenbar vor dem Abschluss von Ermittlungen gegen die französische Bank BNP Parisbas und das Schweizer Geldhaus Credit Suisse. Als nächster Schritt dürfte "in naher Zukunft" eine Anklageerhebung oder die Verhängung einer Geldstrafe erfolgen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen in Washington erfuhr. Justizminister Eric Holder sagte in seiner wöchentlichen Audiobotschaft, kein Finanzinstitut dürfe sich "über dem Gesetz" wähnen.

