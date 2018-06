Washington (AFP) Fünf Monate nach dem massiven Datendiebstahl beim US-Einzelhandelsriesen Target muss Unternehmenschef Gregg Steinhafel zurücktreten. Der Verwaltungsrat von Target teilte am Montag mit, Steinhafel werde das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Manager stand seit 2008 an der Spitze des Konzerns. Als Übergangschef wurde Finanzvorstand John Mulligan bestimmt. "Nach intensiven Diskussionen haben der Verwaltungsrat und Gregg Steinhafel entschieden, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel ist", hieß es in einer Erklärung.

