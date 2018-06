Washington (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rigths Watch (HRW) wirft Venezuelas Sicherheitskräften die Folterung von Regierungsgegnern vor. Es gebe in dem südamerikanischen Land "schwere Übergriffe auf Demonstranten und Gefangene", erklärte HRW in einem am Montag in den USA veröffentlichten Bericht. In vielen Fällen seien Mitarbeiter der Justiz daran beteiligt oder hätten zumindest Kenntnis davon.

