Panama-Stadt (dpa) - Mit dem Versprechen einer moralischen Erneuerung hat sich der Oppositionskandidat Juan Carlos Varela bei der Präsidentenwahl in Panama durchgesetzt. Das Wahlamt erklärte den Bewerber der bürgerlichen Partido Panameñista am Sonntagabend (Ortszeit) zum Sieger.

"Heute hat Panama gewonnen. Heute hat unsere Demokratie gewonnen", sagte Varela in seiner Siegesrede. "Ab diesem Moment ist die Politik wieder dazu da, zu dienen. Wer Geschäfte machen will, soll in die Privatwirtschaft gehen." Die amtierende Regierung von Präsident Ricardo Martinelli war immer wieder mit Korruptionsskandalen in Verbindung gebracht worden.

Varela kam nach Auszählung von über drei Viertel der Stimmen auf 38,99 Prozent. Regierungskandidat José Domingo Arias erhielt demnach 31,90 Prozent der Stimmen. Der Drittplatzierte Juan Carlos Navarro räumte seine Niederlage ein und gratulierte Varela zum Sieg.

Staatschef Martinelli durfte aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht erneut antreten. Allerdings kandidierte seine Ehefrau Marta Linares an der Seite von Arias für das Amt der Vizepräsidentin. Kritiker sahen darin einen Versuch Martinellis, auch nach Ende seiner Amtszeit Einfluss auf die Regierungspolitik auszuüben.

Martinelli machte die Medien für die Niederlage seines Wunschnachfolgers Arias verantwortlich. "Das war kein gerechter Kampf. Alle waren gegen José Domingo, alle waren gegen mich", sagte er vor Anhängern. Allerdings ist der millionenschwere Unternehmer selbst Eigentümer von Zeitungen und Fernsehsendern.

Der frühere Außenminister Varela hatte 2011 mit Martinelli gebrochen und ihm Korruption vorgeworfen. Als weiterhin amtierender Vizepräsident bildete er ein Wahlbündnis zwischen seiner Partido Panameñista und der Partido Popular. Er versprach eine sozialere Politik und einen entschlossenen Kampf gegen die Korruption. Am Sonntag kündigte Varela an, eine Regierung der Einheit zu bilden.

Im Wahlkampf hatten alle Kandidaten schwere Korruptionsvorwürfe gegeneinander erhoben. Beobachter sprachen von einer Schmutzkampagne. Die größten Herausforderungen für den künftigen Präsidenten dürften der Ausbau der Infrastruktur, der Kampf gegen die Korruption und die wachsende soziale Ungleichheit sein.

Neben dem Präsidenten wurden am Sonntag auch die 71 Abgeordneten der Nationalversammlung und knapp 80 Bürgermeister gewählt. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge konnte im Parlament keine Fraktion eine absolute Mehrheit erreichen.