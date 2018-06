Peking (AFP) Erneut sind bei einer Messerattacke auf einem chinesischen Bahnhof mehrere Menschen verletzt worden. Am Bahnhof von Guangzhou im Süden des Landes habe es sechs Verletzte gegeben, die alle in Krankenhäusern versorgt würden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie die Zeitung "People's Daily" im Internet berichtete, waren vier Angreifer an der Attacke beteiligt. Sie hätten weiße Mützen getragen. Die Polizei habe nach Warnungen auf sie geschossen. Einer der Angreifer wurde demnach tödlich verletzt, ein weiterer festgenommen, zwei flohen.

