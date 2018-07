Wiesbaden (AFP) Private Hochschulen werden immer beliebter. Im Wintersemester 2012/2013 waren 137.800 Studenten dort eingeschrieben und damit zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Anzahl der Studenten insgesamt stieg in diesem Zeitraum dagegen nur um fünf Prozent. Seit dem Wintersemester 2000/2001 versechsfachte sich die Zahl der Studenten an privaten Hochschulen nahezu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.