Berlin (AFP) Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDS) ist im vergangenen Jahr deutlich mehr Verdachtsfällen von Behandlungsfehlern nachgegangen. Die Zahl der bestätigten Fehler im ärztlichen Bereich und in der Pflege sank 2013 allerdings insgesamt auf rund 3700, wie der Prüfdienst am Dienstag in Berlin mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies damit rund 200 bestätigte Behandlungsfehler weniger. Bezogen auf alle Vorwürfe bestätigte sich damit im vergangenen Jahr in etwa jedem vierten Fall der Verdacht.

