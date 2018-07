Wiesbaden (AFP) Der Absatz des extrem klimaschädlichen Treibhausgases Schwefelhexaflourid in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Der Handel habe nur rund 813 Tonnen und damit etwa 26 Prozent weniger verkauft als 2012, berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden. Schwefelhexaflourid (SF6) ist das stärkste bekannte Treibhausgas. Es wirkt in einem Zeithorizont von hundert Jahren 22.800-mal stärker als CO2.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.