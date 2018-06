Düsseldorf (AFP) Weil er sich beim Geldabheben am Automaten einen Finger gebrochen hat, ist ein Bankkunde vor Gericht gezogen - und mit seiner Schadenersatzklage vor dem Düsseldorfer Landgericht gescheitert. Die beklagte Targobank habe ihre Pflichten zur Wartung und Kontrolle des Geldautomaten erfüllt, urteilten die Richter am Dienstag. Sie sei nicht verpflichtet, ihre Kunden "vor fernliegenden und nicht absehbaren Gefahren" zu schützen. Insbesondere habe sie nicht voraussehen müssen, dass ein Kunde mit seiner ganzen Hand in das Geldausgabefach greift. (Az. 6 O 330/13)

