München (AFP) Der Autobauer BMW ist mit einem Gewinnplus ins neue Jahr gestartet. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Quartal 1,46 Milliarden Euro und damit elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie BMW am Dienstag in München mitteilte. Der Umsatz wuchs um vier Prozent auf 18,2 Milliarden Euro. Insgesamt rund 487.000 Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce lieferte der weltweit führende Hersteller von Oberklasse-Autos in den ersten drei Monaten des Jahres an seine Kunden aus.

