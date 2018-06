Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) trifft am Dienstagnachmittag die Außenminister Russlands und der Ukraine in Wien. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts bestätigte die kurzfristig angesetzte Reise am Mittag in Berlin. Die Begegnungen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sowie dem ukrainischen Ressortchef Andrej Deschtschyzja sollen demnach getrennt voneinander am Rande eines Ministertreffens des Europarats stattfinden, an dem Lawrow und Deschtschyzja teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.