Berlin (AFP) Die steuerliche Förderung von Elektroautos kann unter bestimmten Bedingungen den Absatz fördern. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag in Berlin präsentierte Studie der Denkfabrik International Council on Clean Transportation (ICCT). "Norwegen und die Niederlande sind gute Beispiele für Märkte, wo wir eindrucksvoll beobachten können, wie Steuererleichterungen zu höheren Zulassungen von Elektrofahrzeugen führen", erklärte ICCT-Geschäftsführer und Mitautor Peter Mock.

