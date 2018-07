Schwerin - In Schwerin wird am Abend das 24. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. In drei Wettbewerben werden Preise vergeben. Allein im Spielfilmwettbewerb, in dem zehn aktuelle Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt werden, beläuft sich die Preissumme auf mehr als 30 000 Euro. Hauptpreis ist der "Fliegende Ochse". Der Ehrenpreis des Festivals, der "Goldene Ochse", wird am Samstag der Schauspielerin Hanna Schygulla verliehen.

