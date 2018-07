Hamburg (dpa) - Der britische Schauspieler Orlando Bloom hat am Abend in Hamburg seinen neuen Film "Zulu" präsentiert. Der Film habe einen politischen Hintergrund, aber auch sehr viel Action, sagte Bloom vor der Deutschland-Premiere des Thrillers. Diese körperbetonte Rolle habe ihm viel Spaß gemacht. Rund 400 Schaulustige jubelten dem Star am roten Teppich zu. Bloom gerät in "Zulu" als draufgängerischer Polizist in einen Kampf im südafrikanischen Drogenmilieu. Am Donnerstag kommt der Film bundesweit in die Kinos.

