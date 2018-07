Los Angeles (dpa) - Die zweifache Oscar-Preisträgerin Sally Field (67) hat am Montag in Hollywood ihre Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" enthüllt. Als prominente Kollegen waren Jane Fonda (76) und Beau Bridges (72) bei der Zeremonie auf dem berühmten Bürgersteig dabei. Field erhielt den 2524. Stern.

Vor 50 Jahren als Teenager habe ihre lange Karriere mit einer Fernsehrolle begonnen, sagte Field vor Dutzenden Schaulustigen. Ihre Entscheidung, Schauspielerin zu werden, habe sie nie bereut.

Die dreifache Mutter ist zurzeit an der Seite von Andrew Garfield und Emma Stone in dem Film "Amazing Spider-Man 2" in der Rolle als Tante May im Kino zu sehen.

Mit starken Frauenrollen hatte Field vor vielen Jahren ihre beiden Oscars gewonnen. 1979 machte sie in dem Sozialdrama "Norma Rae" als kämpferische Arbeiterin Dampf. 1984 mimte sie in "Ein Platz im Herzen" eine junge Witwe während der großen Depression, die als Baumwollfarmerin in Texas ums Überleben kämpft.

Der Durchbruch in Hollywood gelang Field 1977 mit Burt Reynolds in der Hit-Komödie "Ein ausgekochtes Schlitzohr". 2013 war sie für ihren Auftritt als Präsidentengattin Mary Todd Lincoln in Steven Spielbergs "Lincoln" für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.

Walk Of Fame