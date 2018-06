Paris (AFP) Genau zwei Jahre nach seinem Wahlsieg hat Frankreichs Staatschef François Hollande seine bisherigen Arbeit verteidigt. "Was ich seit 2012 gemacht habe, habe ich für Frankreich gemacht", sagte Hollande am Dienstag in einem Interview mit den Sendern BFMTV und RMC. Er verwies unter anderem auf die Maßnahmen, mit denen die Arbeitskosten in Frankreich gesenkt und das Land damit wieder wettbewerbsfähiger gemacht werden soll. Bei den Reformen in Frankreich solle es jetzt aber "noch schneller gehen", sagte der Staatschef.

